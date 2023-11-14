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18:14, 14 ноября 2023Силовые структуры

Бывший российский полицейский получил 8,5 года за коррупцию

В Москве осудили на 8,5 года экс-полицейского, оформлявшего паспорта за взятки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд приговорил к 8,5 года колонии бывшего сотрудника ОМВД России по Молжаниновскому району Москвы Бориса Баршева за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Экс-полицейский признан виновным по части 3 и пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном и крупном размерах») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима и обязан выплатить 1,7 миллиона рублей штрафа. Кроме того, 44-летняя жительница Москвы Ольга Новикова признана виновной в посредничестве во взяточничестве. Она получила семь лет колонии со штрафом 1,5 миллиона рублей. В колонию женщина отправится, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

По данным ведомства, с августа 2020 года по ноябрь 2021 года инспектор отдела по вопросам миграции оформлял общегражданские и заграничные паспорта на имена лиц, находящихся за пределами России. За это он получал вознаграждения: от 30 до 45 тысяч рублей. Таким образом было изготовлено десять документов. Новикова же была посредницей: она передавала деньги и документы, получая с каждой сделки десять тысяч рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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