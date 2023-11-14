В России предложили контролировать помилованных из-за участия в СВО заключенных

Депутат Останина предложила контролировать помилованных из-за СВО заключенных

В России предложили контролировать заключенных, помилованных из-за участия в специальной военной операции (СВО), после возращения домой. Такой инициативой в разговоре с «Лентой.ру» поделилась глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Парламентарий отметила, что, позволив заключенным принять участие в спецоперации, государство лишь сокращает время их пребывания в исправительной организации.

«Потому что рано или поздно они все равно выйдут на свободу. Вряд ли эти 14-15 лет [в тюрьме] пойдут им на пользу. Вряд ли они за это время станут добрыми и пушистыми. Поэтому, в данном случае, давая этим людям возможность искупить свою вину с оружием в руках, государство дает им шанс на социализацию», — заявила она.

Когда звучит — а зачем их туда? А мы что, хотим, ребят, которые только отслужили по призыву, туда направить? Или матери готовы к тому, чтобы взрослые парни, которые находятся в местах лишения свободы, тоже исполнили свой долг перед государством? Нина Останина глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

При этом, по словам Останиной, необходимо продумать меры для возвращения помилованных заключенных домой. Например, если человек прекращает или отказывается выплачивать компенсацию пострадавшей от него семье, то судебные приставы обязаны взыскать с него эти средства.

«Если говорить о контроле, то ведь у нас даже те, кто вышли по УДО, находятся на контроле у правоохранительных органов. Я ничего не вижу страшного в том, чтобы люди, освобожденные по помилованию, тоже находились под контролем правоохранительных органов еженедельно, ежемесячно, раз в два месяца, раз в квартал — до тех пор, пока правоохранительные органы не поймут, что человек не будет представлять опасности для тех, кто живет рядом с ним», — считает парламентарий.

Кроме того, после возвращения помилованного заключенного домой ему необходимо, по мнению депутата, помочь социализироваться.

Мы уже согласились с тем, что эти ребята вместо того, чтобы бить баклуши и жить на налоги наших граждан, на которые содержатся исправительные организации, исполняли свой воинский долг. Но контроль со стороны общества и государства за этими гражданами никто не отменял Нина Останина глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

9 ноября стало известно, что в России помиловали участвовавшего в СВО Владислава Канюса, приговоренного ранее к 17 годам колонии строгого режима. В январе 2020 года Канюс шесть часов издевался над своей бывшей девушкой, 23-летней Верой Пехтелевой, в своей квартире, в то время как полиция игнорировала звонки соседей. Выжить девушке не удалось. На ее теле правоохранительные органы насчитали более 100 гематом, ран, различных травм и ушибов.