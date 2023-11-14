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20:22, 14 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин напоил падчерицу пивом и стал домогаться ее

В Биробиджане полиция задержала мужчину, напоившего падчерицу и домогавшегося ее

Фото: Владимир Баранов / ТАСС

В Биробиджане полиция задержала 32-летнего местного жителя, который напоил падчерицу и домогался ее. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, 41-летняя мать девочки ушла на работу, и тогда мужчина предложил восьмикласснице кружку пива. Она согласилась, выпила и уснула. Проснулась школьница от прикосновений отчима к интимным местам.

Подросток рассказала обо всем маме, однако женщина не поверила. Тогда девочка пожаловалась бабушке, которая и обратилась в полицию. Выяснилось, что мужчина домогался несовершеннолетней с лета 2022 года. Ранее он был судим.

Ранее в Крыму суд приговорил 42-летнего местного жителя к 16 годам колонии строгого режима за насилие над падчерицей.

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      Варвара Митина
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