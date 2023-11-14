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16:23, 14 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин заплатил двум девочкам после домогательств и получил 16 лет колонии

Суд в Новгороде дал 16 лет тюрьмы петербуржцу, совратившему двух школьниц

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Новгородский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Санкт-Петербурга, совершившего действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Мужчину признали виновным по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними, и выплатой компенсации морального вреда в размере 485 тысяч рублей в отношении каждой из потерпевших.

По данным следствия, в октябре 2022 года 10-летняя девочка из Петербурга вместе с 11-летней подругой пришла на встречу к 36-летнему обвиняемому, с которым познакомилась в интернете. Мужчина покатал школьниц на машине, а затем отвез на съемную квартиру в Новгородской области, где совершил в отношении них действия сексуального характера. После этого злоумышленник заплатил им 11,5 тысячи рублей и отвез обратно домой.

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