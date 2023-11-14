Россиянка забила битой сожителя и попросила бывшего мужа помочь уничтожить следы

В Башкирии женщина забила сожителя битой и уничтожила следы с бывшим мужем

В Республике Башкортостан задержали 38-летнюю россиянку, в 2018 году лишившую сожителя жизни. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июне 2018 года между обвиняемой и ее сожителем произошел конфликт, в результате которого женщина взяла биту и нанесла несколько ударов по голове мужчины, в результате чего он не выжил. На шум пришел бывший муж женщины, которого та попросила помочь ей уничтожить следы преступления. Вскоре на место прибыл и дядя женщины. Все вместе они отнесли усопшего в лес и там прикрыли ковром и ветками.

Пострадавший не поддерживал связей с родственниками, а друзей у него не было, поэтому его никто не искал. Преступление вскрылось спустя годы, когда следователи и криминалисты вышли на свидетелей преступления, в том числе бывшего мужа россиянки, который указал, куда именно спрятал тело. Женщину арестовали и отправили в СИЗО.