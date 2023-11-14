Российские полицейские задержали водителя с двумя килограммами амфетамина

В Подмосковье задержали мужчину с двумя килограммами амфетамина

В Подмосковье полицейские задержали 31-летнего уроженца Ярославской области с двумя килограммами амфетамина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, сотрудники МВД остановили каршеринг. За рулем находился фигурант. Силовики заметили, что он сильно нервничает, и досмотрели его личные вещи. Когда водитель вышел из авто, то попытался бежать, но его задержали. В сумке россиянина нашли сверток с веществом светлого цвета.

На допросе мужчина рассказал, что вез наркотик в Люберцы. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Сейчас задержанный находится в СИЗО.