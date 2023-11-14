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14:45, 14 ноября 2023Силовые структуры

Свидание россиянки закончилось погоней со стрельбой и тараном полицейской машины

В Ленобласти пьяного водителя задержали после двух погонь со стрельбой
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жительница Ленинградской области согласилась прокатиться со знакомым по городу и попала в погоню со стрельбой и аварию с полицейской машиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, все произошло ночью 12 ноября в Коммунаре Гатчинского района. Водитель Volvo Х70 проигнорировал требование полицейских остановить автомобиль, и они устроили за ним погоню с мигалками. В ходе преследования сотрудники ДПС выстрелили в воздух, а затем по колесам машины, но даже после этого нарушитель продолжил движение. В какой-то момент водитель резко затормозил, спровоцировав столкновение со следовавшей за ним патрульной машиной, и скрылся с места аварии.

Позже оказалось, что в преследуемом автомобиле помимо водителя находилась 42-летняя местная жительница, которую он пригласил прокатиться по городу. По данным МВД, в результате погони она получила легкое ранение руки.

Самого нарушителя полицейские смогли задержать в Пушкинском районе Петербурга. Им оказался ранее судимый 43-летний житель деревни Ляды Гатчинского района. В момент задержания он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчину доставили в отделение полиции и составили в отношении него протокол по семи статьям КоАП РФ.

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