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18:11, 14 ноября 2023Бывший СССР

В Казахстане кратно выросло число арестов за домашнее насилие

В МВД Казахстана заявили о кратном увеличении числа арестов за домашнее насилие

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

С 1 июля в Казахстане усилилась ответственность за бытовое насилие, а полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Как сообщили в ведомстве, благодаря новым поправкам в законодательство возбуждать дела о соответствующих административных правонарушениях стало возможно без заявления потерпевших. Теперь для этого достаточно показаний свидетелей и записей с камер видеонаблюдения или видеорегистратора. Отмечается также, что для примирения у сторон конфликта имеется только один шанс, повторно сделать это нельзя.

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Кроме того, была усилена административная и уголовная ответственность за бытовое насилие и определенны конкретные сроки административного ареста. «Как результат, за четыре последних месяца (июль-октябрь) число привлеченных к ответственности возросло. Если во втором квартале текущего года к ответственности привлечено семь тысяч лиц, то в третьем – их количество составило 27 тысяч (за октябрь – 9,5 тысяч). Соответственно в два раза увеличилось число арестованных агрессоров», — уточнили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Казахстане суд арестовал бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева по делу об избиении жены в одном из ресторанов Астаны, которое привело к летальному исходу.

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