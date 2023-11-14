Россияне впервые стали больше тратить после введения санкций

Во втором квартале 2023-го расходы российских семей выросли на 7 процентов

В 2023 году расходы российских семей впервые выросли после введения санкций. Об этом со ссылкой на исследование FinExpertiza сообщает газета «Известия».

После введения антироссийских санкций расходы домохозяйств стали сокращаться из-за разгона инфляции и перехода населения к сберегательной модели на фоне неопределенности. Во втором квартале расходы снизились на 5 процентов в годовом выражении, в третьем — на 4, а в последнем — на 0,7 процента.

К середине 2023-го россияне начали больше тратить — их расходы выросли до 24,9 тысячи рублей (плюс 7 процентов в годовом выражении). С учетом инфляции это на два процента выше, чем во втором квартале 2021 года, когда потребление росло одновременно с восстановлением экономики и снятием пандемийных ограничений. Доля трат на продукты снизилась до 37 процентов, выросли расходы на услуги и непродовольственные товары (до 28 и 33 процентов соответственно).

По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, всплеск потребления произошел из-за роста доходов населения, реализации отложенного спроса и ухода от сберегательной модели поведения.

«Кроме того, важным фактором стал рост кредитования в связи с низкими процентными ставками в первой половине года. Россияне во многом адаптировались к сегодняшней экономической реальности. В конечном итоге расширение спроса стало превышать предложение товаров и услуг, что стимулировало повышение уже нормализовавшейся инфляции», — пояснила эксперт.

По данным опроса крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru, двумя самыми большими статьями расходов у россиян являются еда и аренда жилья или ипотека. Вариант с едой выбрала почти половина (47 процентов) респондентов, а траты на жилье — 34 процента россиян. Также россияне больше всего тратят на выплату кредитов (33 процента без учета ипотеки), оплату ЖКХ (30 процентов), детей (15 процентов), транспорт или автомобиль (11 процентов), лечение и лекарства (8 процентов).