Врачи назвали неожиданную причину головной боли

Главврач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко и кардиолог Елена Коршун заявили в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что причиной головной боли может быть повышенный уровень холестерина. Выпуск, в котором специалисты назвали неожиданную причину недомогания, доступен на платформе «Смотрим».

Коршун заявила, что повышенный уровень холестерина может провоцировать развитие атеросклероза. При этой болезни сосуды становятся менее эластичными и пропускают меньше крови, которая питает организм кислородом. Если он в недостаточном количестве попадает в головной мозг, то могут возникать боли.

«Как только у нас есть такие изменения в сосудах, мы реагируем тяжестью в голове, иногда пульсирующей головной болью», — заключила Шаповаленко.

Ранее Шаповаленко рассказала россиянкам, какая привычка приближает менопаузу. По ее словам, у курящих женщин это состояние наступает на два года раньше.