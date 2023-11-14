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12:24, 14 ноября 2023Интернет и СМИ

Врачи назвали неожиданную причину головной боли

Фото: Ivan Aleksic / Unsplash

Главврач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко и кардиолог Елена Коршун заявили в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что причиной головной боли может быть повышенный уровень холестерина. Выпуск, в котором специалисты назвали неожиданную причину недомогания, доступен на платформе «Смотрим».

Коршун заявила, что повышенный уровень холестерина может провоцировать развитие атеросклероза. При этой болезни сосуды становятся менее эластичными и пропускают меньше крови, которая питает организм кислородом. Если он в недостаточном количестве попадает в головной мозг, то могут возникать боли.

«Как только у нас есть такие изменения в сосудах, мы реагируем тяжестью в голове, иногда пульсирующей головной болью», — заключила Шаповаленко.

Ранее Шаповаленко рассказала россиянкам, какая привычка приближает менопаузу. По ее словам, у курящих женщин это состояние наступает на два года раньше.

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      Мария Большакова
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