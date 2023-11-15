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09:51, 16 ноября 2023Ценности

19-летняя звезда «Очень странных дел» показала фото в ультракороткой юбке

Фото: @milliebobbybrown

Британская актриса, модель и продюсер Милли Бобби Браун показала фото в ультракоротком наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

19-летняя звезда сериала «Очень странные дела» предстала перед камерой в ультракороткой джинсовой юбке темно-синего оттенка, которую сочетала с обнажающим живот черным кроп-топом и кожаной курткой. Она распустила волосы и подвела верхние и нижние веки черным цветом.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости в комментариях. «Ты такая красавица», «Милая», «Прекрасная и элегантная», «Очень нравится твой стиль», «Отличный наряд», — заявили юзеры.

В октябре Милли Бобби Браун показала покрытое прыщами лицо. Так, вначале 19-летняя звезда сериала «Очень странные дела» продемонстрировала внешность с макияжем, который скрывал состояние кожи. Затем она снялась без косметики, с высыпаниями и покраснениями на лбу, щеках и подбородке.

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      Карина Черных
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