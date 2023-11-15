Амбассадор элитного ювелирного магазина сбил сотрудника ДПС в Барвихе и попался

В Подмосковье арестовали амбассадора элитной компании за наезд на полицейского

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали амбассадора элитного ювелирного магазина за наезд на автоинспектора и драку с полицейскими. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина в состоянии алкогольного опьянения привлек внимание полицейских около магазина в деревне Жуковка, когда садился за руль автомобиля Mercedes-Benz. Сотрудники ДПС проследовали за машиной нарушителя, попутно требуя остановиться, однако этого так и не произошло. Уже около коттеджа в Барвихе один из инспекторов смог выбежать из служебного автомобиля, чтобы перекрыть дорогу злоумышленнику, и сразу же оказался под его колесами.

Когда сотрудники правоохранительных органов начали задерживать пьяного мужчину, он оказал им сопротивление и начал драку. Следователи возбудили в отношении него дело по двум статьям: за применение насилия в отношении представителя власти и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы, сейчас он находится под арестом.