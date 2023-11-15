Делегация России прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС

Посольство: делегация России прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС

Делегация России прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказали в российском посольстве. Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.

В диппредставительстве отметили, что ожидают от США «прагматического и конструктивного диалога» в рамках форума. Также в посольстве рассказали, что рассматривают форум как площадку для обсуждения экономического взаимодействия стран региона.

Саммит АТЭС в Сан-Франциско проходит с 11 по 17 ноября.