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02:21, 16 ноября 2023Мир

Делегация России прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС

Посольство: делегация России прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС

Фото: Li Rui/XinHua/Global Look Press

Делегация России прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказали в российском посольстве. Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.

В диппредставительстве отметили, что ожидают от США «прагматического и конструктивного диалога» в рамках форума. Также в посольстве рассказали, что рассматривают форум как площадку для обсуждения экономического взаимодействия стран региона.

Саммит АТЭС в Сан-Франциско проходит с 11 по 17 ноября.

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