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15:23, 15 ноября 2023Среда обитания

Россиянам раскрыли способ меньше платить за квартиру

ЦБ: платить за квартиру через мобильный банк дешевле, чем в отделении

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Платить за квартиру через интернет или мобильный банк дешевле, чем при личном визите в отделение финансовой организации. Способ отдавать меньше денег за коммуналку и другие услуги раскрыла россиянам эксперт управления платежных систем и расчетов Главного управления Банка России (ЦБ) по Центральному федеральному округу Наталья Демидова, пишет «Газета.Ru».

«Многие регулярные расходы невозможно отложить или отменить без последствий: оплату ЖКХ и интернета, налогов и штрафов, кредитов и займов. Онлайн-переводы всегда дешевле, чем в отделении банка», — рассказала специалистка. Демидова уточнила, что комиссия при отправке перевода через личный кабинет банка на сайте или в приложении будет в среднем 0,5-1 процент, а в офисе банка — 1-2 процента

Эксперт добавила, что некоторые организации предлагают клиентам заплатить за квартиру по QR-коду. Если он есть на квитанции, можно считать код смартфоном через приложение банка. Тогда вся информация загрузится автоматически — останется проверить все данные и указать, с какого счета списать деньги.

Для тех, кто переживает за безопасность данных или боится перейти не туда, есть возможность платить за квартиру через портал госуслуг, отметила эксперт. «Для оплаты услуг достаточно создать упрощенную учетную запись на портале. Для регистрации понадобятся только ФИО, мобильный телефон и адрес электронной почты», — рассказала Демидова.

Ранее россиянам назвали способ сэкономить на счетах за воду. В этом поможет посудомоечная машина, считают в Росводоканале. Она за один цикл расходует 10-14 литров воды. Чтобы перемыть такое же количество посуды вручную, понадобится 60-80 литров воды, отметили эксперты.

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      Нина Ташевская
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