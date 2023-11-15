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09:55, 15 ноября 2023Силовые структуры

Двух иностранцев осудили за попытку незаконного пересечения границы России

Под Мурманском осудили пытавшихся незаконно пересечь границу России иностранцев

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Мурманской области суд приговорил к одному году и двум месяцем лишения свободы двух иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь границу России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Фигуранты признаны виновными по статье о покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Они будут отбывать наказание в колонии-поселении.

По данным ведомства, в мае двое граждан проникли на территорию с пограничным режимом, чтобы пройти границы России и Норвегии. При этом у них не было документов на право выезда из России. Правоохранители задержали нарушителей. Они полностью признали вину.

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      Екатерина Кашурникова
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