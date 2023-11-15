Статуя Девы Марии заплакала на глазах у верующих

Metro: в мексиканском городе Эль-Чаналь на лице статуи Девы Марии заметили слезы

В мексиканском городе Эль-Чаналь верующие заметили слезы, стекающие по лицу статуи Девы Марии в католическом храме. Об этом сообщает издание Metro.

В храм съезжаются сотни людей, желающих своими глазами посмотреть на чудо. Местные жители считают, что статуя заплакала из-за всплеска насильственных преступлений в мексиканском штате Колима, где располагается город.

Итальянский исследователь и популяризатор науки Луиджи Гарлашелли, в прошлом проверявший подлинность Туринской плащаницы, предложил более рациональное объяснение. По его словам, статуи из некоторых материалов очень хорошо впитывают воду.

Нужна полая статуя из гипса или керамики с водонепроницаемым покрытием снаружи. Если наполнить ее водой через незаметное отверстие сверху, пористый материал ее впитает, а внешний слой помешает вытечь наружу. Однако если сделать хотя небольшую царапинку на защитном покрытии в области слезных протоков, то вода потечет наружу, как будто это слезы Луиджи Гарлашелли исследователь

Ранее сообщалось, что в Индии тысячи верующих съехались в город Лакнау, чтобы посмотреть на статую Шивы, умеющую «пить» молоко. Профессор естественных наук из университета Лакнау объяснил этот феномен пористостью камня, из которого изготовлены статуи.