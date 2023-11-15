Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:25, 15 ноября 2023Россия

МЧС назвало число эвакуированных из Газы россиян

МЧС России: из сектора Газа эвакуировано 297 россиян

Фото: Johanna Geron / Reuters

Всего из сектора Газа эвакуировано 297 соотечественников. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, пишет ТАСС.

По их данным, оперативная группа МЧС продолжает работу по приему людей, которые пересекли КПП «Рафах». 15 ноября пункт пропуска пересекли 88 россиян.

«Всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать 297 человек, из них в Россию уже доставлены 168 человек», — добавили в МЧС.

Первые граждане России перешли из Газы на территорию Египта через КПП «Рафах» 12 ноября. Пункт пропуска пересекли 70 человек, в том числе 27 детей и беременная женщина. Согласование порядка и маршрутов эвакуации длилось неделю, в этом приняли участие российские дипломаты. Из-за отсутствия бензина некоторым россиянам пришлось добираться до КПП на тележках, запряженных ослами.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший депутат Рады сообщил о ракетном ударе по воинской части Нацгвардии

      Руководство компании предложило сотрудникам помощь с зачатием ребенка

      Врач назвала способы хорошо спать без лекарств

      Нюша снялась в облегающем платье с разрезом до бедра

      Стали известны подробности об альтернативе Крымскому мосту

      МЧС назвало число эвакуированных из Газы россиян

      В Финляндии нашли способ не пускать прибывающих из России мигрантов

      Доктор Павлова назвала опасные ошибки при похудении

      Губернатор призвал исключить из ОМС аборты по желанию женщины по всей России

      Объявленный в розыск за педофилию российский дворник попался на поцелуях ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости