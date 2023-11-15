МЧС назвало число эвакуированных из Газы россиян

МЧС России: из сектора Газа эвакуировано 297 россиян

Всего из сектора Газа эвакуировано 297 соотечественников. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, пишет ТАСС.

По их данным, оперативная группа МЧС продолжает работу по приему людей, которые пересекли КПП «Рафах». 15 ноября пункт пропуска пересекли 88 россиян.

«Всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать 297 человек, из них в Россию уже доставлены 168 человек», — добавили в МЧС.

Первые граждане России перешли из Газы на территорию Египта через КПП «Рафах» 12 ноября. Пункт пропуска пересекли 70 человек, в том числе 27 детей и беременная женщина. Согласование порядка и маршрутов эвакуации длилось неделю, в этом приняли участие российские дипломаты. Из-за отсутствия бензина некоторым россиянам пришлось добираться до КПП на тележках, запряженных ослами.