Назвавший себя братом MакSим мужчина попытался сорвать ее концерт

Самоназванный брат MакSим пригрозил взорвать зал, в котором она должна выступить

Назвавший себя братом певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) мужчина попытался сорвать предстоящий концерт артистки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

32-летний житель Санкт-Петербурга по имени Илья связался с площадкой «Депо Три вокзала» в Москве, где 17 ноября должно состояться выступление исполнительницы, и пригрозил взорвать зал, если шоу МакSим не отменят. Территорию, на которой пройдет концерт певицы, осмотрели на наличие СВУ, а руководители площадки приняли решение усилить охрану в зале.

Сообщается, что незадолго до этого самоназванный брат артистки опубликовал в социальных сетях манифест, в котором заявил о родстве с исполнительницей.

Ранее бывшая свекровь МакSим отреагировала на слова певицы о том, что ее сын — бывший супруг исполнительницы — страдал от наркотической зависимости.