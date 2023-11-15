Неизвестный совершил поджог около российского вокзала

В Дзержинске неизвестный совершил поджог около железнодорожного вокзала

В Нижегородской области неизвестный совершил поджог около железнодорожного вокзала. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в Дзержинске. Нарушитель порядка пробрался к путям через улицу Вокзальную и сжег два шкафа, отвечающих за работу входного светофора. Из-за этого три поезда были задержаны.

Теперь полиция ищет виновного. Отмечается, что в том районе много камер видеонаблюдения, и, скорее всего, поджигатель попал на одну из них.

Ранее стало известно, что в Обнинске мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в военкомат.