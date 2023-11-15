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06:30, 16 ноября 2023Мир

Пентагон вновь провалил ревизию

Defense News: Пентагон шестой год подряд проваливает ревизию

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Минобороны США уже шестой год подряд проваливает ревизию. Об этом сообщает Defense News.

Из 29 более мелких проверок только семь признаны успешными, как и в прошлом году.

Из-за недостатка данных аудиторы просто не могут оценить финансовую отчетность. Примерно половина всех активов Пентагона не соответствует стандартам аудита.

В военном ведомстве говорят, что с прошлой ревизии смогли решить 500 выявленных проблем, однако уже нынешний аудит выявил 2,5 тысячи нарушений.

Активы Минобороны США оцениваются в 3,5 триллиона долларов, они расположены на территории всех 50 штатов и более 4,5 тысяч объектов по всему миру.

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      Марина Совина
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