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17:51, 15 ноября 2023Силовые структуры

Трое россиян похитили главу юридической компании из-за пяти миллионов рублей

Трое мужчин похитили в Москве главу юридической фирмы и вымогали 5 млн руб.

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали троих мужчин, подозреваемых в похищении главы юридической компании в Москве и вымогательстве у него 5 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 13 ноября мужчины ворвались в съемную квартиру жилого дома на улице Удальцова, избили проживающего в ней гендиректора юридической фирмы и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали у него 5 миллионов рублей, а затем насильно увезли его в автомобиле.

Оперативники уголовного розыска установили маршрут похитителей. Их нашли в рабочем поселке Мокшан Пензенской области. Полицейские освободили заложника и задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.

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      Любовь Ширижик
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