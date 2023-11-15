Полиция пресекла поставку фальсификатов на миллионы рублей в российские больницы

МВД России пресекло поставку нестерильных перчаток на 300 млн руб. в больницы

Сотрудники полиции совместно с представителями Росздравнадзора пресекли деятельность межрегиональной группы, подозреваемой в поставке незарегистрированной продукции в государственные медицинские учреждения. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Предполагаемому организатору группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным ведомства, участники организовали ввоз нестерильных латексных перчаток в Россию из Восточной Азии. Прибывшая продукция хранилась в арендованных складских помещениях на территории Московского региона, а затем поставлялась в медицинские организации субъектов РФ. Годовой оборот фальсификата, по предварительным данным, превысил 300 миллионов рублей. По местам жительства и осуществления деятельности участников в Москве и Калининграде было изъято свыше 2 миллионов пар медицинских перчаток с поддельной сопроводительной документацией.