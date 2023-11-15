Разрушение асфальта во время взлета пассажирского самолета попало на видео

Разрушение асфальта в аэропорту Бразилии возле самолета GOL попало на видео

Разрушение асфальта во время взлета самолета бразильской авиакомпании GOL Airlines попало на видео. Ролик публикует портал Avherald.

Непредвиденная ситуация произошла во вторник, 14 ноября, с пассажирским лайнером, летевшим из Сан-Паулу (Бразилия) в Боготу (Колумбия). Отмечается, что после выхода двигателей самолета на требуемый для начала полета режим покрытие взлетно-посадочной полосы около воздушного судна разрушилось.

На кадрах видно, как асфальт подлетел на несколько метров. В результате пилотам пришлось прервать рейс. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, лайнер получил серьезные повреждения хвостовой части. По данным издания, рейс был отменен, а аэропорт закрыли на пять часов для устранения последствий инцидента.