Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:04, 15 ноября 2023Путешествия

Разрушение асфальта во время взлета пассажирского самолета попало на видео

Разрушение асфальта в аэропорту Бразилии возле самолета GOL попало на видео

Разрушение асфальта во время взлета самолета бразильской авиакомпании GOL Airlines попало на видео. Ролик публикует портал Avherald.

Непредвиденная ситуация произошла во вторник, 14 ноября, с пассажирским лайнером, летевшим из Сан-Паулу (Бразилия) в Боготу (Колумбия). Отмечается, что после выхода двигателей самолета на требуемый для начала полета режим покрытие взлетно-посадочной полосы около воздушного судна разрушилось.

На кадрах видно, как асфальт подлетел на несколько метров. В результате пилотам пришлось прервать рейс. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, лайнер получил серьезные повреждения хвостовой части. По данным издания, рейс был отменен, а аэропорт закрыли на пять часов для устранения последствий инцидента.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Перечислены все награды 15-летнего Адама Кадырова. Какие ордена и звания он получил?

      На Украине возбудили дело в отношении избивших мужчину военкомов

      Мужчинам назвали способы научиться понимать женщин

      МИД заявил о попытках США организовать диалог с Россией за кулисами саммита АТЭС

      Крупный туроператор заявил о прекращении чартерных рейсов из России в Египет

      Российские «Буяны-М» получат «Панцирь»

      Возлюбленная Тимати показала фигуру после набора веса

      Азербайджан выдал России лидера молодежной банды, которая избивала петербуржцев. Чем он известен?

      На Украине завели уголовное дело против защищавшей госязык экс-депутата

      Российские дилеры отказались от параллельного импорта автомобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости