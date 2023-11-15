Российская пенсионерка в Петербурге подожгла фургон вместо военкомата

Россиянка подожгла фургон напротив военкомата по заданию украинских кураторов

В Санкт-Петербурге задержали 75-летнюю российскую пенсионерку за поджог автомобиля. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, в момент преступления женщина была на связи с украинскими кураторами, которые координировали ее действия. Изначальной целью был военкомат, но по неизвестным причинам женщина подожгла горючей смесью стоявший напротив фургон. Женщину задержали очевидцы преступления и водитель автомобиля, который в момент ЧП находился на улице и собирался перекусить.

На его вопросы о причинах поступка женщина лишь требовала оставить ее в покое и не переставая общалась с координировавшими ее действия людьми. Силовики выясняют подробности произошедшего, женщину доставили в отдел.