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16:51, 15 ноября 2023Силовые структуры

Российская пенсионерка в Петербурге подожгла фургон вместо военкомата

Россиянка подожгла фургон напротив военкомата по заданию украинских кураторов

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Санкт-Петербурге задержали 75-летнюю российскую пенсионерку за поджог автомобиля. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, в момент преступления женщина была на связи с украинскими кураторами, которые координировали ее действия. Изначальной целью был военкомат, но по неизвестным причинам женщина подожгла горючей смесью стоявший напротив фургон. Женщину задержали очевидцы преступления и водитель автомобиля, который в момент ЧП находился на улице и собирался перекусить.

На его вопросы о причинах поступка женщина лишь требовала оставить ее в покое и не переставая общалась с координировавшими ее действия людьми. Силовики выясняют подробности произошедшего, женщину доставили в отдел.

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      Владимир Седов
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