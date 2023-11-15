Российских школьников начнут учить общевойсковому бою и применению БПЛА

В России школьников начнут знакомить с общевойсковым боем и применением БПЛА

В новый школьный курс Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР) войдет информация об общевойсковом бое и способах применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно из приказа Минпросвещения России, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.

В документе перечисляются требования, которым должен соответствовать школьный предмет ОБЗР. Так, школьникам должны сформировывать представление о современном общевойсковом бое, а также понимание о применении современных достижений научно-технического прогресса в условиях боя.

Помимо того, ученикам будут объяснять способы боевого применения беспилотных летательных аппаратов.

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников. Он, в частности, включает возвращение серебряных медалей в школы и переименование ОБЖ в Основы безопасности и защиты Родины.