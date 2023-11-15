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04:09, 16 ноября 2023Мир

Си Цзиньпин возжелал отмены американских санкций

Си Цзиньпин: Китай надеется на отмену санкции со стороны США
Джо Байден и Си Цзиньпин

Джо Байден и Си Цзиньпин . Фото: White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что надеется на скорую отмену односторонних санкций со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости.

Эти слова прозвучали во время встречи Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом. По мнению китайского лидера, внешние силы не смогут помешать развитию Китая.

Как заявил Си Цзиньпин, отмена санкций позволит создать честную конкурентную среду для китайских компаний в Соединенных Штатах.

Встреча Си Цзиньпина и Байдена прошла во время саммита АТЭС в Сан-Франциско. Переговоры продолжались около двух часов, обе стороны оценили встречу позитивно.

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