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05:10, 16 ноября 2023Мир

Стало известно отношение к делегации России на саммите АТЭС в США

Оверчук: к делегации России на саммите АТЭС в Сан-Франциско относятся достойно
Алексей Оверчук

Алексей Оверчук. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

К российской делегации на саммите АТЭС в Сан-Франциско относятся достойно, рассказал глава делегации, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук. Его слова приводит РИА Новости.

Он выразил надежду, что форум останется сугубо экономическим, хотя предпринимаются попытки политизации мероприятия.

Оверчук добавил, что российская делегация прилетела только для участия в саммите, встреч на полях с американской стороной не предполагается. По его словам, обсуждение итоговой декларации форума еще продолжается.

Саммит АТЭС проходит в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября, Форум объединяет 21 страну, в том числе США, Китай, Россию, Канаду, Мексику и Японию.

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      Марина Совина
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