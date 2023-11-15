Суд заочно приговорил к восьми годам политика Владимира Милова

В Москве суд заочно осудил на 8 лет экс-замглавы Минэнерго Владимира Милова

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего заместителя министра энергетики России Владимира Милова (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) за фейки о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Политик признан виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

7 июня 2022 МВД объявило Милова в розыск как фигурант уголовного дела. До этого 6 мая Минюст включил Владимира Милова в реестр СМИ-иноагентов. Также туда попали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Любовь Соболь, политические деятели Леонид Гозман, Борис Кагарлицкий, Михаил Климарев, Наталья Баранова, Денис Константинов и правозащитная организация «Апология».