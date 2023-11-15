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09:52, 15 ноября 2023Бывший СССР

В Казахстане одобрили законопроект о новом виде воинской службы

Мажилис Казахстана одобрил в I чтении законопроект о воинской службе в резерве

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрили в первом чтении законопроект, предполагающий введение воинской службы в резерве. Об этом сообщает издание «Казахстанская правда».

Отмечается. что проект закона предполагает введение нового добровольного вида воинской службы по контракту по месту жительства. Документ предусматривает нормы, наделяющие резервистов статусом военнослужащего, механизм отбора и приема на службу и порядок ее прохождения, права и обязанности резервистов, а также их социальное обеспечение.

Кроме того, законопроект устанавливает предельный возраст пребывания на воинской службе в резерве, порядок занятий и сборов, а также ответственность военнослужащих за причинение ущерба в период прохождения службы.

Ранее сообщалось, что воинскую службу в резерве планируют внедрить в Казахстане в 2025 году. Уточнялось, что в условиях объявления тревоги это позволит проводить мобилизацию без военкоматов, предоставив таким образом возможность для дополнительного комплектования вооруженных сил республики в короткие сроки.

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      Алевтина Запольская
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