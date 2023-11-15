В России покажут экшн-триллер без диалогов «Немая ярость»

30 ноября в России состоится премьера фильма «Немая ярость» режиссера Джона Ву

30 ноября в России состоится премьера фильма от продюсера франшизы про Джона Уика «Немая ярость». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Режиссером картины стал Джон Ву, который работал над такими проектами, как «Без лица», «Час расплаты» и «Миссия невыполнима 2». Отмечается, что особенностью нового экшн-триллера является отсутствие в нем диалогов.

«Это сюрприз, сюрприз и еще раз сюрприз. Сценарий полон сюрпризов, именно этим он меня и заинтересовал. На подготовительном этапе над сценарием трудились три-четыре специалиста. Сюжет привлек меня, поскольку мне нравятся трудности», — поделился Ву.

Сюжет картины рассказывает о мужчине, который в ходе бандитской разборки лишается маленького сына. Спустя год отец объявляет войну всем оказавшимся на его пути преступникам. Главную роль в картине сыграл актер Юэль Киннаман.