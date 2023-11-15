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21:19, 15 ноября 2023Мир

В США заявили о больших угрозах для ВВС по сравнению с годами холодной войны

ВВС США: атаки на базы по всему миру более вероятны, чем в годы холодной войны

Фото: IMAGO/Daniel Kubirski/Global Look Press

Базы ВВС США по всему миру в скором времени могут столкнуться с гораздо большим риском атак, чем во времена холодной войны. Об этом заявил помощник замначальника штаба ВВС США Томас Лохед, его слова передает РИА Новости.

Представитель ВВС отметил, что масштабы и возможности возможных атак будут невообразимо хуже того, что было в прошлом.

По словам Лохеда, военные все научились предотвращать большинство атак.

За последний месяц военные базы США на Ближнем Востоке 55 раз подвергались обстрелам, 59 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести. Американская сторона считает, что за атаками стоит Иран, в Тегеране все обвинения всячески опровергают.

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