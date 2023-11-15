«ВКонтакте» запускает турнир «Герои ВКонтакте» на Roblox

«ВКонтакте» запустила уникальный проект — первый турнир для геймеров на игровой онлайн-платформе Roblox «Герои ВКонтакте». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В течение трех месяцев, с 14 ноября по 11 февраля, пользователи смогут осваивать механики виртуального мира, участвовать в еженедельных турнирах, зарабатывать баллы и выигрывать призы — смартфоны, умные часы, гарнитуры, NFT или подписку на «VK Музыку».

Финальное соревнование состоится 11 февраля — в нем сойдутся 100 игроков, набравших больше всего баллов. Победители в зависимости от места получат игровой ноутбук, планшет или игровую приставку.

«Турнир в Roblox стал частью кампании по популяризации наших любимых маскотов — Дигги, Спаркса и Персика. Мы видим, что сегодня метавселенные очень востребованы среди геймеров и молодой аудитории социальной сети — они включают в себя не только популярные игровые механики, но и возможность общаться, соревноваться, прокачивать свои навыки. Мы добавили к этому красочный фирменный дизайн виртуального пространства, знакомых аудитории героев, ценные призы — и создали турнир "Герои ВКонтакте"», — отметил директор по маркетингу соцсети Александр Никифоров.

Для участия в турнире необходимо зарегистрироваться в сервисе «Герои ВКонтакте», получить уникальный код и ввести его в игре. После этого можно начинать готовиться к ближайшему турниру.