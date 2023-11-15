Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:46, 15 ноября 2023Интернет и СМИ

«ВКонтакте» запустила уникальный проект

«ВКонтакте» запускает турнир «Герои ВКонтакте» на Roblox

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

«ВКонтакте» запустила уникальный проект — первый турнир для геймеров на игровой онлайн-платформе Roblox «Герои ВКонтакте». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В течение трех месяцев, с 14 ноября по 11 февраля, пользователи смогут осваивать механики виртуального мира, участвовать в еженедельных турнирах, зарабатывать баллы и выигрывать призы — смартфоны, умные часы, гарнитуры, NFT или подписку на «VK Музыку».

Финальное соревнование состоится 11 февраля — в нем сойдутся 100 игроков, набравших больше всего баллов. Победители в зависимости от места получат игровой ноутбук, планшет или игровую приставку.

«Турнир в Roblox стал частью кампании по популяризации наших любимых маскотов — Дигги, Спаркса и Персика. Мы видим, что сегодня метавселенные очень востребованы среди геймеров и молодой аудитории социальной сети — они включают в себя не только популярные игровые механики, но и возможность общаться, соревноваться, прокачивать свои навыки. Мы добавили к этому красочный фирменный дизайн виртуального пространства, знакомых аудитории героев, ценные призы — и создали турнир "Герои ВКонтакте"», — отметил директор по маркетингу соцсети Александр Никифоров.

Для участия в турнире необходимо зарегистрироваться в сервисе «Герои ВКонтакте», получить уникальный код и ввести его в игре. После этого можно начинать готовиться к ближайшему турниру.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Дания сможет блокировать танкеры с российской нефтью. В чем заключается новый план Евросоюза?

      «ВКонтакте» запустила уникальный проект

      В России создали проект для защиты спутникового вещания от помех

      Истребитель МиГ-29 ВВС Украины сбит в Днепропетровской области

      Пенсионерка продала две квартиры в Москве ради «инвестиций»

      Россиян предупредили об опасностях теплой осени

      В Казахстане нейтрализовали радикальную религиозную группировку

      Азербайджан выдал России главаря избивавшей прохожих банды

      Звезда Comedy Woman раскрыла пользу приложений для знакомств

      Путин одобрил сделки с долями USM

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости