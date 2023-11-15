Яна Поплавская обвинила Аллу Пугачеву во лжи и выставлении жизни напоказ

Российская актриса Яна Поплавская обвинила эстрадную певицу Аллу Пугачеву во лжи. Об этом сообщает StarHit.

«Вранье — очень липкая вещь. У некоторых врунов происходит аберрация памяти, как, например, у Аллы Борисовны. Вся жизнь была построена на подчас бесстыдной и безобразной демонстрации своей личной жизни. Все было выставлено напоказ!» — отметила звезда фильма «Про Красную Шапочку».

Артистка добавила, что Пугачева не являлась автором своих хитов, так как «ей вложили их в рот».

«Это глас человека, который уже прожил свою жизнь, но ничего о ней не понял. Который считал, что миллионная армия поклонников будет любить ее безусловно. Но безусловной бывает только любовь к своим детям. А наши дети стоят на фронте», — подчеркнула Поплавская.

Ранее музыкальный критик Александр Волков назвал условие для возвращения Пугачевой на российскую сцену.