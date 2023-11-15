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11:17, 15 ноября 2023Интернет и СМИ

Жена известного российского блогера погибла в ДТП

Жена российского блогера Лещева погибла в ДТП в Свердловской области

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жена известного российского блогера из Екатеринбурга Александра Лещева погибла в ДТП в Свердловской области. Об этом блогер сообщил в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

О гибели жены блогер сообщил в видео. Лещев предположил, что автобус, в котором ехала его жена, врезался в дерево. Супруга блогера не была пристегнута и вылетела через окно.

Блогер заявил, что специально отправил супругу на рейсовом автобусе, так как, по его мнению, этот способ передвижения казался ему более безопасным.

Утром 15 ноября на 318 километре трассы «Екатеринбург-Серов» столкнулись грузовик и рейсовый автобус. В ДТП также погиб водитель автобуса, семь человек пострадали, сообщил ТАСС.

Лещев снимает ролики о личной жизни в соцсетях. На его аккаунт в Instagram подписано 42,9 тысячи пользователей.

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      Мария Большакова
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