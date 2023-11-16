Глава СКР провел совещание в Херсонской области

Глава СКР Бастрыкин провел совещание в Геническе Херсонской области

Председатель Следственного комитета России (СКР) провел в городе Геническе Херсонской области оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных Украиной в отношении мирного населения и российских военнослужащих. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В совещании приняли участие первый главы СКР Эдуард Кабурнеев, врио замглавы комитета Константин Корпусов, руководители подразделений центрального аппарата ведомства и исполняющие обязанности руководителей следственных управлений СК России по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям. Они доложили о результатах расследования уголовных дел о преступлениях украинских военных.

По данным ведомства, более 180 дел уже передано с утвержденными обвинительными заключениями. Около 140 дел рассмотрено по существу с вынесением обвинительных приговоров против украинских военнослужащих. Виновным в совершении преступлений против мирных жителей назначены наказания в виде длительного лишения свободы, вплоть до пожизненного срока.

В частности, предъявлено обвинение замруководителя антитеррористической операции бригадному генералу Владиславу Лищинскому, занимавшему указанную должность с апреля по август 2016 года. Также к уголовной ответственности привлечен полковник Сергей Сирченко, который в 2022 году являлся командиром 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным следствия, «в результате их преступных действий в указанные периоды совершены многочисленные обстрелы населенных пунктов Донбасса». «Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых», — отметили в СКР.

В ходе совещания Бастрыкин заявил о необходимости продолжить работу по фиксации преступлений ВСУ, их расследованию, оценке причиненного ущерба и привлечению виновных к ответственности. Также глава СКР вручил ведомственные награды сотрудникам, отметив их высокие профессиональные качества и вклад в общее дело.