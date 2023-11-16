Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:27, 16 ноября 2023Силовые структуры

Глава СКР провел совещание в Херсонской области

Глава СКР Бастрыкин провел совещание в Геническе Херсонской области

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) провел в городе Геническе Херсонской области оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных Украиной в отношении мирного населения и российских военнослужащих. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В совещании приняли участие первый главы СКР Эдуард Кабурнеев, врио замглавы комитета Константин Корпусов, руководители подразделений центрального аппарата ведомства и исполняющие обязанности руководителей следственных управлений СК России по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям. Они доложили о результатах расследования уголовных дел о преступлениях украинских военных.

По данным ведомства, более 180 дел уже передано с утвержденными обвинительными заключениями. Около 140 дел рассмотрено по существу с вынесением обвинительных приговоров против украинских военнослужащих. Виновным в совершении преступлений против мирных жителей назначены наказания в виде длительного лишения свободы, вплоть до пожизненного срока.

В частности, предъявлено обвинение замруководителя антитеррористической операции бригадному генералу Владиславу Лищинскому, занимавшему указанную должность с апреля по август 2016 года. Также к уголовной ответственности привлечен полковник Сергей Сирченко, который в 2022 году являлся командиром 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным следствия, «в результате их преступных действий в указанные периоды совершены многочисленные обстрелы населенных пунктов Донбасса». «Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых», — отметили в СКР.

В ходе совещания Бастрыкин заявил о необходимости продолжить работу по фиксации преступлений ВСУ, их расследованию, оценке причиненного ущерба и привлечению виновных к ответственности. Также глава СКР вручил ведомственные награды сотрудникам, отметив их высокие профессиональные качества и вклад в общее дело.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Задержаны два топ-менеджера «Балтики». Какую аферу они провернули с ушедшей из России Carlsberg?

      В Словакии дальнобойщики заблокировали границу с Украиной

      Биржевые цены на бензин резко снизились

      ЦАХАЛ обнаружил фото и видео заложников на ноутбуках ХАМАС в больнице «Аш-Шифа»

      Россиянам раскрыли опасные последствия отказа от шапки в холодную погоду

      Суд взял под стражу бывшего президента пивоваренной компании «Балтика»

      Столичных водителей предупредили об опасности из-за плачущей женщины

      Президент ОКР отреагировал на призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы

      Глава МИД Израиля отверг перемирие в Газе до свержения ХАМАС

      Наследника датского престола заподозрили в измене из-за фото с тайного свидания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости