Частный самолет с пассажирами на борту врезался в гору и попал на видео
Самолет Cessna 172 врезался в гору в штате Юта и попал на видео
Частный самолет Cessna 172 с пассажирами на борту врезался в гору в Соединенных Штатах и попал на видео. Ролик с места происшествия публикует KSL News.
Несчастный случай произошел в американском штате Юта во вторник, 14 ноября. На борту воздушного судна находилось трое человек, только один из них выжил.
На кадрах видно, что самолет застрял среди деревьев в заснеженной местности. Спасателям потребовался примерно час, чтобы добраться до места крушения воздушного судна.
Отмечается, что санитарная авиация доставила пострадавшего в ближайшую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Иная информация о находившихся на борту людях не раскрывается.