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17:31, 16 ноября 2023Путешествия

Частный самолет с пассажирами на борту врезался в гору и попал на видео

Самолет Cessna 172 врезался в гору в штате Юта и попал на видео

Частный самолет Cessna 172 с пассажирами на борту врезался в гору в Соединенных Штатах и попал на видео. Ролик с места происшествия публикует KSL News.

Несчастный случай произошел в американском штате Юта во вторник, 14 ноября. На борту воздушного судна находилось трое человек, только один из них выжил.

На кадрах видно, что самолет застрял среди деревьев в заснеженной местности. Спасателям потребовался примерно час, чтобы добраться до места крушения воздушного судна.

Отмечается, что санитарная авиация доставила пострадавшего в ближайшую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Иная информация о находившихся на борту людях не раскрывается.

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      Фариза Бацазова
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