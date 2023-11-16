Экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО России и его жену нашли мертвыми

Экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ и его жену нашли мертвыми в Ставрополье

Экс-командующего 6-й армией Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) России Владимира Свиридова и его жену Татьяну нашли мертвыми в своем доме в Ставропольском крае. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, их обнаружили днем 15 ноября в поселке Аджиевском. Предварительно, 68-летнего мужчины и 72-летней женщины не стало около недели назад.

Как утверждает Baza, сотрудники газовой службы в Ставрополье провели замеры в доме командира и превышения допустимой концентрации вредных веществ не выявили.

Генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов был командующим 6-й армией ВВС и ПВО РФ в период с 2005 по 2009 год.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил госпиталь Минобороны имени Вишневского и вручил награды участникам специальной военной операции (СВО).

Там главу государства сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов.