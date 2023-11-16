Глава тюремной системы России заявил о переполненности следственных изоляторов

Глава ФСИН РФ Гостев: в 13 регионах переполнены 30 СИЗО

В 13 регионах России переполнены 30 следственных изоляторов (СИЗО). Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Аркадий Гостев на VI Международном пенитенциарном форуме «Преступление, наказание, исправление», передает «Интерфакс».

По его словам, проблема с перелимитом сохраняется также в СИЗО Москвы и области. При этом он отметил, что отмечается тенденция к снижению количества арестантов по сравнению с прошлым годом.

Гостев объяснил, что эта проблема не связана с тюремной системой, число заключаемых под стражу зависит от работы следствия, прокуратуры и суда. ФСИН лишь выполняет принятые ими решения и обеспечивает условия и режим содержания арестованных. Тем не менее пенитенциарная система делает все возможное для устранения проблемы с переполненностью изоляторов, отметил глава ведомства.