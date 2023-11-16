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19:06, 16 ноября 2023Интернет и СМИ

Один из авторов нового учебника истории ответил на критику упоминания в нем СВО

Автор нового учебника истории Мединский заявил, что издание прошло экспертизу

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Помощник президента РФ и один из авторов нового учебника истории для школьников Владимир Мединский ответил на критику упоминания в нем специальной военной операции (СВО) и заявил, что издание прошло фактологическую экспертизу. Его слова передает РБК.

Telegram-канал BRIEF ранее опубликовал пост, в котором утверждается, что в новых учебниках истории необъективно освещаются события на Украине.

Мединский рассказал, что издание подверглось тщательным проверкам. По его словам, учебник прошел многоуровневую фактологическую экспертизу с участием ученых академии наук, уполномоченных Минпросвещения организаций, профильных рецензентов. Помощник президента подчеркнул, что издание знакомит школьников с официальной позицией российской исторической науки.

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«Для одних читателей учебник "просталинский", а для других — "антисоветский". Думаю, это как раз свидетельство того, что учебник получился взвешенным и объективным», — отметил Мединский.

Автор учебника также обратил внимание на то, что концепция преподавания истории вплоть до последних событий принята в российской исторической науке уже сто лет. До революции 1917 года в преподавании истории действовал следующий принцип: упоминаемые события должны быть отделены от современности одним-двумя десятилетиями. Однако после Февральской революции 1917 года, когда в новое издание учебника С.Ф. Платонова была включена глава о только что произошедших революционных событиях, ситуация изменилась.

«Именно по этому академическому стандарту, как было заведено еще с 1930-х годов, готовились всегда и готовятся сейчас все школьные учебники истории», — подчеркнул Мединский.

По его словам, в 2016 году большинством голосов в профессиональном сообществе был выбран «советский подход» написания исторических учебников, который предполагает упоминание недавно произошедших событий.

Информация о том, что школьникам якобы будут преподавать историю через призму пропаганды, не получила широкого распространения в СМИ. Подобное сообщение растиражировали в основном оппозиционные ресурсы, а также украинские СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Олег Давыдов
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