Кадыров объявил о готовящейся к эвакуации из Газы партии россиян

Кадыров заявил, что еще 150 россиян смогут эвакуироваться из сектора Газа

Еще 150 россиян смогут эвакуироваться из сектора Газа в четверг, 16 ноября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Он пояснил, что в эвакуационный штаб российской миссии поступают новые данные о согражданах, желающих покинуть регион, находящийся под ударами Армии обороны Израиля. Помимо спасателей на месте с россиянами работают дипломаты, медики и психологи.

15 ноября сотрудники МЧС вывели 107 россиян и членов их семей из Газы через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе с Египтом. Такое количество россиян смогли пройти через пункт благодаря тому, что КПП продолжало работать сверх установленного срока. В настоящее время группа граждан РФ на автобусах следует в Каир. Оттуда они будут доставлены в Москву бортом Ил-76 МЧС.