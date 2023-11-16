Кадыров перечислил критерии «брата»

Кадыров объявил братьями тех, кто не бросает в трудную минуту

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, кого он называет братьями. Соответствующие критерии он перечислил в своем Telegram-канале.

По его словам, от ранения в зоне проведения специальной военной операции на Украине никто не застрахован, однако даже в таком случае надо сохранять самообладание и довериться братьями по оружию.

«Мы называем братьями тех, кто в трудную минуту не бросил, не оставил, помог, рискуя самым дорогим», — написал Кадыров. Глава региона также уточнил, что в спецназе «Ахмат» не может быть сослуживцев — только братья. «И таков принцип службы в его рядах, таковы условия», — добавил он.

В марте Кадыров объяснил смысл слова «дон», которое он регулярно использует в своей речи. По его словам, слово «дон» равнозначно словосочетанию «короче говоря». Оно применяется, как правило, для связи слов в предложении и не имеет какого-либо конкретного значения.