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14:30, 16 ноября 2023Россия

Мединский ответил на критику нового учебника истории «рассерженными патриотами»

Мединский назвал новый учебник истории отражением политики государства

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Критики нового учебника истории недовольны не его содержанием, а подходом к подаче материала, который не согласуется с их собственным представлением. Об этом заявил помощник президента и один из авторов учебника Владимир Мединский в ответе на запрос РБК.

Новые учебники всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов стали поступать в российские школы перед началом учебного года.

«Для либералов-релокантов недостаточно поругали Ленина-Сталина, недостаточно похвалили Горбачева и Гайдара и т.п. А для "рассерженных патриотов", наоборот, недостаточно отругали Горбачева и Ельцина, мало похвалили Сталина», — пояснил Мединский недовольство некоторых из прочитавших учебник россиян.

Высказывания, согласно которым новый учебник — это не история, а пропаганда, несостоятельны, продолжил помощник президента России. Даже такие важные памятники истории, как «Повесть временных лет» или «История государства Российского» были составлены с учетом политических интересов тогдашних правителей, отметил Мединский. «Отрицать наличие во все времена государственной исторической политики просто не умно», — резюмировал он.

В октябре Минпросвещения сообщило о согласовании правок в раздел нового учебника о репрессиях. Этому предшествовала волна возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов. Мединский сообщил, что второе издание учебника будет подготовлено с учетом высказанных замечаний.

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      Алан Босиков
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