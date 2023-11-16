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13:28, 16 ноября 2023Моя страна

Объявлена победительница конкурса «Краса России»

22-летняя Екатерина Романова из Новокузнецка победила в конкурсе «Краса России»

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Екатерина Романова из города Новокузнецк, Кемеровская область, стала победительницей конкурса «Краса России». Итоги состязания объявили на церемонии в Сочи в среду, 15 ноября, сообщают «Известия».

Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода, которая завоевала этот титул в 2023 году, вручила корону 22-летней Романовой.

Всего в конкурсе красоты принимали участие 52 девушки из разных регионов страны. В борьбе за первое место они провели презентацию в оригинальных костюмах и показали свои таланты, после чего жюри наградило лучших в нескольких номинациях.

Так, лучшей в номинации «Первая красавица России» стала Екатерина Соколова из Санкт-Петербурга, а лидером в категории «Мисс зрительских симпатий» признали Елизавету Козьмовскую из Архангельска.

Ранее в ноябре в Москве назвали лауреатов национальной премии «Бренд года в России». Ими, в частности, стали CHARMSTORE — в номинации «Одежда», EKF — «Локальный бренд», «Жар-Птица» — «Бренд-прорыв» и Сбер — «Финансовые услуги».

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      Карина Черных
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