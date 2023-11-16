Полет самолета отменили из-за напившихся перед рейсом работников авиакомпании

Globo: экипаж British Airways напился перед вылетом и сорвал рейс в Лондон

Полет самолета авиакомпании British Airways отменили из-за работников, напившихся перед рейсом. Об этом сообщает Globo.

По данным издания, трое членов экипажа выпили слишком много спиртного накануне вылета и не смогли вовремя прибыть в аэропорт Рио-Де-Жанейро. Они заявили, что их телефоны украли грабители. Однако позже полиция выяснила, что это ложь, благодаря которой сотрудники British Airways пытались избежать наказания.

Из-за случившегося рейс в Лондон был сорван, его перенесли на следующий день. Теперь членов экипажа могут привлечь к ответственности.

Ранее стюардесса авиакомпании Aerolíneas Argentinas соврала о бомбах на борту самолета из Буэнос-Айреса в Майами и пошла под суд. 47-летняя Даниэла Карбоне позвонила с мобильного телефона дочери сотрудникам аэропорта и авиакомпании, так как захотела сорвать рейс бывшего парня и его новой возлюбленной. Во время звонка голос женщины был изменен, однако через неделю полиции удалось выйти на ее след и задержать.