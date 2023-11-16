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05:31, 16 ноября 2023Путешествия

Россиянка описала прожиточный минимум в Новой Зеландии фразой «тихий ужас»

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Новой Зеландии и посчитала ежедневные расходы на жизнь в этой стране. Своим наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации описала прожиточный минимум в Новой Зеландии фразой «тихий ужас». Значительная часть расходов местных жителей уходит на аренду жилья. По словам блогерши, съем однокомнатной квартиры обходится минимум в пять-семь тысяч рублей в день.

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Ершова добавила, что еда в Новой Зеландии славится свежестью, и поэтому стоит дорого. «Средний бюджет на питание в ресторанах составляет от 15-30 долларов на одного человека за один прием пищи, — написала туристка. — А это от 1500 рублей за несчастный пирожок навынос!»

Одна поездка на общественном транспорте стоит около 300 рублей, а походы в кино и другие развлечения обходятся примерно в 2,5 тысячи рублей с человека. Всего, по подсчетам Ершовой, житель Новой Зеландии тратит около 12-13 тысяч рублей ежедневно.

Ранее российский тревел-блогер и путешественник Алексей Кутовой побывал на Бали и раскрыл оптимальный уровень дохода для жизни на индонезийском острове. Он посчитал, что в месяц там требуется 60-69 тысяч рублей.

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      Мария Борисова
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