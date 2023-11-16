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13:30, 16 ноября 2023Моя страна

Россиянка собрала коллекцию оберток шоколада времен СССР

Верхошижемский музей получил коллекцию оберток шоколада времен СССР

Фото: Андрей Соломонов / РИА Новости

Верхошижемский музей в Кировской области получил в подарок коллекцию оберток шоколада времен СССР. Об этом сообщается на странице музея во «ВКонтакте».

Обертки собирала в юности жительница Верхошижемья София Витальевна Папырина. Часть из них — из Германии и республик Прибалтики.

«Дарители — настоящие друзья музеев. Благодаря семье Новокшоновых в экспозицию "Крестьянское подворье" замечательно вписался плуг на конной тяге. А недавно Сергей Петрович Бехтерев передал нам ценные предметы для военного зала», — рассказали в музее.

Отмечается, что в течение года предметы старины передали еще свыше 10 человек.

В апреле 2022 года 37-летняя жительница Омска Анастасия Назаренко рассказала о своей коллекции кукол, которую она собирает с 2016 года. По ее словам, в куклы она играла до 16 лет. «Когда все девочки отправлялись на свидания, я все сидела с куклами. Но в те наши времена кукол у меня было мало, а хотелось большего разнообразия», — рассказала женщина.

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      Варвара Кошечкина
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