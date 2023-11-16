Таможенники нашли тайник с боеприпасами и частями оружия в машине россиянина

Калининградские таможенники изъяли тайник с боеприпасами из багажника иномарки

Сотрудники Калининградской областной таможни обнаружили около 3000 боеприпасов и частей оружия в багажнике автомобиля Рorsche Cayenne, следовавшего из Литвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Нелегальный груз был обнаружен на пункте пропуска Чернышевское. Работники остановили иномарку и нашли в ее багажнике тайник, в котором находились 600 гильз для карабина, 2000 пуль, 2 пневмоцилиндра, 12 пламегасителей и 15 дульных тормозов-компенсаторов. Общий вес боеприпасов и частей оружия составил 57 килограммов, а рыночная стоимость схрона — около 1,8 миллиона рублей.

Владелец автомобиля, 50-летний гражданин России, пояснил, что купил товары для себя в магазине охотничьего снаряжения, однако сотрудники, ссылаясь на вес, количество и способ перемещения, не смогли отнести арсенал к категории товаров для личного пользования. Схрон с оружием был изъят, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 16.1 («Сокрытие товаров от таможенного контроля») КоАП РФ.