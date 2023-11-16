Турист спрятал кокаин в паспорте и попался в аэропорту Пхукета

Thaiger: туриста задержали в аэропорту Пхукета с 0,17 грамма кокаина в паспорте

Австралийский турист спрятал кокаин в паспорте и попался в аэропорту Пхукета, Таиланд. Подробностями инцидента поделился портал Thaiger.

26-летний австралиец Шома Фати Коко прибыл на Пхукет из Сиднея вечером в понедельник, 13 ноября, на борту Jetstar Airlines. Когда путешественник предъявил паспорт на стойке иммиграционной службы, в нем нашли пластиковый пакетик с подозрительным белым порошком. Выяснилось, что это были 0,17 грамма кокаина.

Нарушителя задержали и доставили в полицейский участок. По данным источника, ему вменяют незаконное хранение наркотиков и их ввоз в Таиланд.

Сам Коко заявил, что ничего не знал о запрещенном веществе в своих вещах. Более того, австралиец настаивал, что никогда не употреблял наркотики. Расследование продолжается.

Ранее бортпроводник авиакомпании Air Namibia и двое таможенников помогли преступнику ввезти в ЮАР наркотики и угодили в тюрьму. Сообщалось, что они пропустили наркоторговца с 89 пластиковыми контейнерами с кокаином в желудке в аэропорту Йоханнесбурга.

