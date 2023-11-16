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12:55, 16 ноября 2023Забота о себе

Уролог развеяла популярный миф о причине болезней почек

Фото: Olya Kuzovkina / Unsplash

Вопреки расхожему мнению, распространенные болезни мочевыделительной системы — цистит и пиелонефрит — не развиваются из-за сидения на холодном, заявила врач-уролог медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Медведева. Этот популярный миф она развеяла в беседе с «Лентой.ру».

Медведева заявила, что предостережение «не сиди на холодном — почки застудишь» — не более чем миф. По ее словам, главными возбудителями заболеваний мочевыделительной системы — цистита и пиелонефрита — являются бактерии, прежде всего, кишечная палочка. Также пиелонефрит может быть спровоцирован энтерококками или стафилококками.

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Как отметила врач, чаще всего эти заболевания возникают у женщин в силу анатомических особенностей.

Женская уретра — короткий и широкий мочеиспускательный канал — открывается в непосредственной близости к участкам организма, густонаселенным бактериями. Патогенные микроорганизмы могут попадать в мочевой пузырь женщины и выходить естественным образом. Но иногда патоген задерживается в организме, вызывая воспалительный процесс

Алина Медведеваврач-уролог

Врач объяснила, что в результате переохлаждения снижается естественный местный иммунитет, из-за чего патогенам проще вызвать болезнь. Но только сидения на холодной скамейке в парке для этого недостаточно, подчеркнула терапевт. Она также обратила внимание на то, что в медицине переохлаждением считается состояние, когда температура тела опускается до 35 градусов Цельсия и ниже.

Переохлаждение возникает, если человек уснул в сугробе, потерялся в лесу или застрял в горах на несколько часов или даже суток. Большинство людей в такие ситуации не попадают. Для теплокровного организма характерно относительное постоянство температуры. В течение суток температура нашего тела меняется примерно на 0,5 градуса Цельсия — это нормально. Следовательно, даже если мы слегка замерзли, работа почек никак не нарушится

Алина Медведеваврач-уролог

Существуют и другие факторы риска развития цистита и пиелонефрита, продолжила Медведева. Среди них она выделила сексуальную активность, беременность, менопаузу, сопутствующие воспалительные гинекологические заболевания, нарушение гигиены.

Ранее терапевт Наталия Савицкая предупредила об опасности лечебного голодания. По ее словам, эта процедура эффективна при болезнях кишечника, атеросклерозе, кожных заболеваниях, однако проводить ее необходимо под строгим контролем врача. Кроме того, возраст является одним из главных противопоказаний к голоданию, так как после 40 лет оно приводит к потере мышечной массы, предупредила Савицкая.

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