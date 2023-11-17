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18:11, 17 ноября 2023Среда обитания

Владельцев квартир призвали срочно заменить одну деталь интерьера

Дизайнер Тычино призвала заменить или замаскировать старые радиаторы в квартирах

Фото: Unsplash

Владельцам квартир нужно срочно заменить или замаскировать старые чугунные радиаторы отопления. Убрать выдающую бюджетность интерьера деталь призвала дизайнер Юлия Тычино, пишут «БелНовости».

«Устаревший радиатор отопления удешевляет интерьер, даже если в комнате использованы только самые качественные отделочные материалы и присутствует только дорогая мебель», — считает эксперт.

В качестве альтернативы специалистка предложила установить панельные стальные батареи или внутрипольный конвектор. «Если на новый прибор нет денег, то можно просто замаскировать старую батарею», — предложила Тычино.

Для этого дизайнер предложила два способа. Первый — спрятать радиатор в нишу. Однако сделать это довольно сложно, так как придется обеспечить хорошую вентиляцию. Второй способ — закрыть шторами.

Ранее россиян призвали расположить за батареей экран из фольги. Это приспособление поможет удержать тепло в квартире и направит тепло внутрь помещения, а не на внешнюю стену здания.

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      Нина Ташевская
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