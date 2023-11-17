Владельцев квартир призвали срочно заменить одну деталь интерьера
Владельцам квартир нужно срочно заменить или замаскировать старые чугунные радиаторы отопления. Убрать выдающую бюджетность интерьера деталь призвала дизайнер Юлия Тычино, пишут «БелНовости».
«Устаревший радиатор отопления удешевляет интерьер, даже если в комнате использованы только самые качественные отделочные материалы и присутствует только дорогая мебель», — считает эксперт.
В качестве альтернативы специалистка предложила установить панельные стальные батареи или внутрипольный конвектор. «Если на новый прибор нет денег, то можно просто замаскировать старую батарею», — предложила Тычино.
Для этого дизайнер предложила два способа. Первый — спрятать радиатор в нишу. Однако сделать это довольно сложно, так как придется обеспечить хорошую вентиляцию. Второй способ — закрыть шторами.
Ранее россиян призвали расположить за батареей экран из фольги. Это приспособление поможет удержать тепло в квартире и направит тепло внутрь помещения, а не на внешнюю стену здания.